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Происшествия

В Городище сгорел автомобиль Kia Cerato

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В понедельник, 20 ноября, в райцентре Городище на улице 50 лет Октября сгорела иномарка.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о возгорании Kia Cerato поступило в 14:21. Автомобиль тушили 5 человек личного состава, прибывшие на двух спецавтомобилях.

В результате пожара выгорел моторный отсек на площади 2 кв. м.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства», - добавили в пресс-службе ведомства.

В МКУ Городищенского района «Служба спасения» уточнили, что пострадавших при возгорании машины нет.

Это не первый случай, когда пламя охватывает транспортные средства. 16 ноября в Каменском районе на 220-м километре автодороги Тамбов - Пенза сгорел автомобиль Daewoo Nexia. 14 октября на улице Ставского в Пензе пламя уничтожило Ford.

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Источник — фото МКУ Городищенского района «Служба спасения»
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