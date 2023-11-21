В Городище сгорел автомобиль Kia Cerato

21.11.2023 | 09:29

В понедельник, 20 ноября, в райцентре Городище на улице 50 лет Октября сгорела иномарка.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о возгорании Kia Cerato поступило в 14:21. Автомобиль тушили 5 человек личного состава, прибывшие на двух спецавтомобилях.

В результате пожара выгорел моторный отсек на площади 2 кв. м.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства», - добавили в пресс-службе ведомства.

В МКУ Городищенского района «Служба спасения» уточнили, что пострадавших при возгорании машины нет.

Это не первый случай, когда пламя охватывает транспортные средства. 16 ноября в Каменском районе на 220-м километре автодороги Тамбов - Пенза сгорел автомобиль Daewoo Nexia. 14 октября на улице Ставского в Пензе пламя уничтожило Ford.