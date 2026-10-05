В Сердобском районе водитель Chevrolet врезался в дерево и погиб

Происшествия

В Сердобском районе водитель Chevrolet врезался в дерево и погиб
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Вечером в воскресенье, 4 октября, в Сердобском районе произошла авария, в результате которой погиб человек.

По предварительным данным, в 20:10 на 94-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка (трасса Р-207) 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по факту ДТП, пояснили в областной Госавтоинспекции.

В тот же день в Городищенском районе в аварии погиб 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2113. Он столкнулся с «Ладой-Грантой» на дороге Мордовский Ишим - Асеевская - Сурск.

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