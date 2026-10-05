В Кузнецке подростки на мотоцикле пострадали в ДТП

Вечером в воскресенье, 4 октября, в Кузнецке произошла авария с участием подростков.

По предварительным данным, в 19:50 на улице Стекловской столкнулись автомобиль и мотоцикл. За рулем Volkswagen Jetta находился 36-летний мужчина, Ready управлял 17-летний юноша.

Подросток и его 16-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Им обоим потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - пояснили в областной Госавтоинспекции.

В конце сентября аналогичное ДТП случилось в Пензенском районе: недалеко от села Ленино при столкновении Kia Rio и мопеда Motoland пострадал 15-летний юноша.