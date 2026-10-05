В Пензе ищут свидетелей ДТП с подростком на улице Лазо

В Пензе ищут свидетелей ДТП, случившегося 26 августа на улице Лазо (Заводской район).
По предварительным данным, в 16:50 напротив дома № 5 водитель неустановленного транспортного средства сбил 16-летнюю девушку.
Из-за аварии она получила травмы.
Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.
28 сентября ДТП с подростком случилось в Средней Елюзани Городищенского района. На улице Шоссейной под колесами Toyota Camry оказался 13-летний велосипедист.