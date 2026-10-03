В Башмаковском районе под колесами машины погибла женщина

В пятницу, 2 октября, в селе Соседка Башмаковского района случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 19:46 на улице Красноармейской 48-летний водитель Renault Duster сбил 35-летнюю женщину.

Она скончалась на месте аварии от полученных травм, сообщили в областной ГАИ.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

27 сентября в Пензе случилось сразу 2 серьезных дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. На проспекте Строителей под колеса попал 81-летний пенсионер, на улице Карпинского - 44-летняя женщина.