В Башмаковском районе под колесами машины погибла женщина

Происшествия

В Башмаковском районе под колесами машины погибла женщина
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В пятницу, 2 октября, в селе Соседка Башмаковского района случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 19:46 на улице Красноармейской 48-летний водитель Renault Duster сбил 35-летнюю женщину.

Она скончалась на месте аварии от полученных травм, сообщили в областной ГАИ.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

27 сентября в Пензе случилось сразу 2 серьезных дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. На проспекте Строителей под колеса попал 81-летний пенсионер, на улице Карпинского - 44-летняя женщина.

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