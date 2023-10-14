В Пензе пламя уничтожило автомобиль Ford

14.10.2023 | 11:33

Утром в субботу, 14 октября, в Пензе на улице Ставского сгорел автомобиль Ford.

Видео с места событий опубликовал очевидец в чате водителей в Viber. На кадрах видно, что горящую машину, припаркованную у девятиэтажного дома, тушат пожарные. От автомобиля поднимаются клубы дыма.

Фото последствий возгорания появилось в соцсети «ВКонтакте».

На нем видно, что пламя практически уничтожило иномарку. По-видимому, восстановлению она не подлежит.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что возгорание было ликвидировано силами пожарно-спасательной части № 1.

«Сообщение поступило в 10:14. На тушение пожара привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники. Выгорел салон и моторный отсек на площади 5 кв. м. Ford Focus. Проводится проверка», - уточнили в ведомстве.

Это не первый случай возгорания легковых автомобилей в Пензе. Так, 13 июля на улице Кулакова вспыхнул Renault Sandero. Пламя, вырывавшееся из-под капота, заметил прохожий. С помощью огнетушителя мужчина пытался погасить его до приезда пожарных.