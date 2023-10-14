Сетевое издание|18+|Суббота|14 окт 2023|12:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе пламя уничтожило автомобиль Ford

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Утром в субботу, 14 октября, в Пензе на улице Ставского сгорел автомобиль Ford.

Видео с места событий опубликовал очевидец в чате водителей в Viber. На кадрах видно, что горящую машину, припаркованную у девятиэтажного дома, тушат пожарные. От автомобиля поднимаются клубы дыма.

Фото последствий возгорания появилось в соцсети «ВКонтакте».

На нем видно, что пламя практически уничтожило иномарку. По-видимому, восстановлению она не подлежит.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что возгорание было ликвидировано силами пожарно-спасательной части № 1.

«Сообщение поступило в 10:14. На тушение пожара привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники. Выгорел салон и моторный отсек на площади 5 кв. м. Ford Focus. Проводится проверка», - уточнили в ведомстве.

Это не первый случай возгорания легковых автомобилей в Пензе. Так, 13 июля на улице Кулакова вспыхнул Renault Sandero. Пламя, вырывавшееся из-под капота, заметил прохожий. С помощью огнетушителя мужчина пытался погасить его до приезда пожарных.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте