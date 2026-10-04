На бывшем свинокомплексе в Богословке загорелся мусор

Утром в воскресенье, 4 октября, в Богословке на бывшем свинокомплексе загорелся мусор.

Сообщение о ЧП поступило на центральный пульт в 9:50. Пламя охватило склад базы вторсырья и прилегающую открытую территорию.

По оперативным данным, площадь, пройденная огнем, составила 1 000 квадратных метров.

В ликвидации пожара задействовали 7 пожарных расчетов, вспомогательную технику и 30 человек личного состава, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Причина возгорания пока не установлена.

UPD: в 13:42 пожар локализовали на 1 000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.