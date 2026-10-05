В Городищенском районе в ДТП погиб 34-летний водитель ВАЗа

В воскресенье, 4 октября, в Городищенском районе случилась авария, унесшая человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 16:58 на 9-м километре дороги Мордовский Ишим - Асеевская - Сурск столкнулись 2 автомобиля: «Лада-Гранта» и ВАЗ-2113.

За рулем первого находился 41-летний мужчина, вторым управлял 34-летний. Последний от полученных травм скончался.

Водителя «Гранты» медики осмотрели на месте, госпитализация ему не потребовалась. 17-летнюю пассажирку той же машины положили в больницу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.