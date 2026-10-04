Открытый огонь на базе вторсырья в Богословке потушили

В воскресенье, 4 октября, в 15:21 открытое горение на базе вторсырья в Богословке ликвидировали. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар начался утром - сообщение о ЧП поступило на центральный пульт в 9:50. Пламя охватило склад и прилегающую открытую территорию.

По уточненным данным, площадь, пройденная огнем, составила 1 000 квадратных метров.

В ликвидации пожара задействовали 7 пожарных расчетов, вспомогательную технику и 30 человек личного состава.

В 13:42 пожар локализовали на 1 000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пока не названа.

«По результатам измерений количественных показателей химической безопасности превышений предельно допустимых концентраций не обнаружено», - уточнили в ГУ МЧС.