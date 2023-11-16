В Пензенской области сгорел автомобиль Daewoo Nexia

16.11.2023 | 09:28

Ранним утром в четверг, 16 ноября, в Каменском районе сгорел автомобиль.

Видео с места происшествия опубликовано в Сети. На кадрах запечатлена пылающая машина.

Автор уточнил, что ЧП произошло по направлению в сторону Тамбова после села Лермонтово.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.

Сообщение поступило в 6:00: на 220-м километре автодороги Р-208 сгорел легковой автомобиль Daewoo Nexia.

«На тушение привлекалось три человека личного состава, одна единица техники. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.