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Происшествия

В Пензенской области сгорел автомобиль Daewoo Nexia

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Ранним утром в четверг, 16 ноября, в Каменском районе сгорел автомобиль.

Видео с места происшествия опубликовано в Сети. На кадрах запечатлена пылающая машина.

Автор уточнил, что ЧП произошло по направлению в сторону Тамбова после села Лермонтово.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.

Сообщение поступило в 6:00: на 220-м километре автодороги Р-208 сгорел легковой автомобиль Daewoo Nexia.

«На тушение привлекалось три человека личного состава, одна единица техники. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.

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Источник — видео «Пенза новости»
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