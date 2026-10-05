Две пензячки в потасовке поломали барную стойку

Происшествия

Две пензячки в потасовке поломали барную стойку
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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю дебоширку. Тревожный сигнал поступил ранним утром 4 октября из бара в Заводском районе.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что в питейном заведении поссорились две посетительницы.

Причина перепалки осталась невыясненной. Зачинщица вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью.

«В ходе конфликта 39-летняя посетительница толкнула другую женщину. Та потеряла равновесие и ударилась ногой о барную стойку, в результате чего конструкция была повреждена», - сообщили в пресс-службе управления.

Дебоширку задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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