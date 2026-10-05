В Богословке ликвидировали последствия пожара на базе вторсырья

Пожарные ликвидировали последствия ЧП на базе вторсырья, случившегося в Богословке 4 октября.

Сообщение о возгорании поступило на центральный пульт в 9:50. Пламя охватило склад и прилегающую открытую территорию. Огонь прошел по площади 1 000 квадратных метров.

На ликвидацию пожара привлекли 7 пожарных расчетов, вспомогательную технику и 30 человек личного состава.

В 13:42 пожар локализовали, в 15:21 потушили открытое горение. Погибших и пострадавших не обнаружено.

О полной ликвидации последствий стало известно в понедельник, 5 октября, в 15:15.