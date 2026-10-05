На Сурском море спасатели помогли человеку на байдарке

В воскресенье, 4 октября, пензенские спасатели пришли на помощь мужчине, попавшему в беду на байдарке.

Сообщение о ЧП поступило в 9:15 через службу 112. Плавсредство перевернулось на Сурском водохранилище недалеко от деревни Камайки.

Человек оказался в воде и не мог самостоятельно добраться до берега из‑за сильного ветра и высоких волн.

Спасатели нашли пострадавшего, извлекли его из воды, усадили в лодку, предварительно закрепив байдарку, и отвезли на сушу. Там его передали медикам, уточнили в ППСЦ.

Ранее помощь потребовалась 2 мужчинам, которые заблудились в лесу недалеко от СНТ «Березка» в Ахунах.