В аварии под Золотаревкой пострадал двухлетний ребенок

02.09.2023 | 14:45

В пятницу, 1 сентября, в Пензенском районе случилось ДТП, участником которого стал маленький ребенок.

По предварительным данным, в 16:55 на 2-м километре дороги Золотаревка - Шнаево автомобиль Renault Sandero, за рулем которого находился 32-летний мужчина, слетел в кювет и врезался в дерево.

В аварии пострадал мальчик 2021 года рождения, находившийся в салоне машины.

«Он получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции.