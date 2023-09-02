В аварии под Золотаревкой пострадал двухлетний ребенок

В пятницу, 1 сентября, в Пензенском районе случилось ДТП, участником которого стал маленький ребенок.
По предварительным данным, в 16:55 на 2-м километре дороги Золотаревка - Шнаево автомобиль Renault Sandero, за рулем которого находился 32-летний мужчина, слетел в кювет и врезался в дерево.
В аварии пострадал мальчик 2021 года рождения, находившийся в салоне машины.
«Он получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции.
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