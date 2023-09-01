Лоб в лоб: в Бессоновском районе в аварии с двумя ВАЗами погиб человек

01.09.2023 | 11:19

В пятницу, 1 сентября, на трассе М-5 в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что в 9:15 на 652-м километре федеральной автодороги, на территории между селами Кижеватово и Чемодановка, лоб в лоб столкнулись два отечественных автомобиля - ВАЗ-2104 и ВАЗ-2115.

Первым управлял 54-летний мужчина, вторым - 52-летний.

В результате водитель «четверки» от полученных травм скончался на месте. 42-летнему пассажиру ВАЗ-2115 потребовалась помощь медиков, его доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.