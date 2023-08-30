Серьезный пожар на улице Дорожной тушили 25 человек

30.08.2023 | 18:22

В среду, 30 августа, в Пензе на улице Дорожной, 11, вспыхнули деревянные поддоны и мусор. Огонь едва не распространился на окружающие строения.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вызов спасатели получили в 16:15. К ликвидации пламени привлекли 25 человек и 6 спецавтомобилей.

«Благодаря слаженным действиям и оперативности удалось избежать распространение огня на соседние строения», - добавили в МЧС.

В ЧП никто не погиб и не пострадал.

В обстоятельствах и причинах возгорания предстоит разобраться специалистам.