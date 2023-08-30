Серьезный пожар на улице Дорожной тушили 25 человек

В среду, 30 августа, в Пензе на улице Дорожной, 11, вспыхнули деревянные поддоны и мусор. Огонь едва не распространился на окружающие строения.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вызов спасатели получили в 16:15. К ликвидации пламени привлекли 25 человек и 6 спецавтомобилей.
«Благодаря слаженным действиям и оперативности удалось избежать распространение огня на соседние строения», - добавили в МЧС.
В ЧП никто не погиб и не пострадал.
В обстоятельствах и причинах возгорания предстоит разобраться специалистам.
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