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Происшествия

Серьезный пожар на улице Дорожной тушили 25 человек

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В среду, 30 августа, в Пензе на улице Дорожной, 11, вспыхнули деревянные поддоны и мусор. Огонь едва не распространился на окружающие строения.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вызов спасатели получили в 16:15. К ликвидации пламени привлекли 25 человек и 6 спецавтомобилей.

«Благодаря слаженным действиям и оперативности удалось избежать распространение огня на соседние строения», - добавили в МЧС.

В ЧП никто не погиб и не пострадал.

В обстоятельствах и причинах возгорания предстоит разобраться специалистам.

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Источник — видео, фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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