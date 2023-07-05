Около железной дороги в Арбекове случился пожар

05.07.2023 | 18:01

В среду, 5 июля, в пензенском микрорайоне Арбеково случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 15:12.

Огонь заметили очевидцы. Они сняли ЧП на видео и выложили его в Сеть, сопроводив комментарием: «Горит частный дом на улице Ладожской». Горожане уточняли, что все происходит рядом с железной дорогой.

Как оказалось, в районе разъезда Арбеково полыхал мусор.

«На тушение привлекалось 14 человек и 3 единицы техники», - уточнили в пресс-службе управления МЧС.

Никто из людей при пожаре не пострадал.