В Городищенском районе погиб 15-летний подросток

В Городищенском районе погиб 15-летний юноша, который оказался за рулем автомобиля. Трагедия произошла в субботу, 8 апреля.
О ней в посте на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила детский омбудсмен Елена Столярова.
По ее словам, сейчас правоохранители расследуют обстоятельства аварии. «Но остается вопрос: почему автомобиль был доступен для бесконтрольного вождения несовершеннолетним», - написала Столярова.
Она призвала жителей Пензенской области быть внимательными к малолетним детям и подросткам, чтобы не допустить несчастные случаи.
6 апреля в Пензе в больнице оказалась 2-летняя девочка. Малышка выпала из окна 4-го этажа, мать в это время на минуту отошла в ванную комнату. Окно было открыто в режиме проветривания, ребенок сумел открыть его.
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