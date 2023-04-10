В Городищенском районе погиб 15-летний подросток

10.04.2023 | 08:54

В Городищенском районе погиб 15-летний юноша, который оказался за рулем автомобиля. Трагедия произошла в субботу, 8 апреля.

О ней в посте на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила детский омбудсмен Елена Столярова.

По ее словам, сейчас правоохранители расследуют обстоятельства аварии. «Но остается вопрос: почему автомобиль был доступен для бесконтрольного вождения несовершеннолетним», - написала Столярова.

Она призвала жителей Пензенской области быть внимательными к малолетним детям и подросткам, чтобы не допустить несчастные случаи.

6 апреля в Пензе в больнице оказалась 2-летняя девочка. Малышка выпала из окна 4-го этажа, мать в это время на минуту отошла в ванную комнату. Окно было открыто в режиме проветривания, ребенок сумел открыть его.