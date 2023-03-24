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Происшествия

В Пензенской области водитель-пенсионер сбил 15-летнюю девочку

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В четверг, 23 марта, в Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего участника движения.

Предварительно установлено, что в 12:35 напротив дома № 55 на улице Сергеева в Нижнем Ломове 67-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» наехал на 15-летнюю девочку.

Подростка госпитализировали с телесными повреждениями.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

С начала года в Пензенской области зарегистрировано более 10 ДТП с участием детей и подростков.

Так, 3 марта в Кузнецке на улице Орджоникидзе 54-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил 16-летнего пешехода. Подросток попал в больницу с травмами различной степени тяжести. 13 февраля на улице Терновского в Пензе неустановленная машина сбила 16-летнюю девушку. Водитель скрылся.

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