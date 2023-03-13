В ночном пожаре в Каменке погиб 52-летний мужчина

13.03.2023 | 15:12

В Каменке в сгоревшем доме на улице Литейной обнаружили тело 52-летнего мужчины. Он был хозяином жилища.

Пожар произошел в ночь на понедельник, 13 марта. Тело горожанина обнаружили после ликвидации огня. Следователи начали проверку.

Выяснилось, что мужчина проживал один. На теле не нашли каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия.

Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неисправное состояние электропроводки», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение.