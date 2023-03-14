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Происшествия

В Пензе в ДТП попали автобус, легковой автомобиль и пескотряс

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Вечером в понедельник, 13 марта, на Южной Поляне в Пензе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Фото с места события опубликованы в чате «Дорожная обстановка Пензы» в мессенджере Viber. На них видно, что в аварию попали автобус 70-го маршрута и легковой автомобиль. Третий вероятный участник столкновения - большегруз-пескотряс.

Столкновение произошло на улице Калинина, у ТЦ «Фортуна». На кадрах также видно, что участок дороги обнесен ограждением. Именно возле него было столкновение.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» также очевидец прислал видеозапись происходящего. Судя по кадрам, возле огороженного участка установлены знаки, обозначающие сужение дороги и ограничивающие скорость движения до 20 км/ч.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. Сведений о пострадавших пока не поступало.

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Источник — фото invite.viber.com, «Дорожная обстановка Пензы», видео @ksenysanna
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