В Пензе в ДТП попали автобус, легковой автомобиль и пескотряс

14.03.2023 | 08:50

Вечером в понедельник, 13 марта, на Южной Поляне в Пензе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Фото с места события опубликованы в чате «Дорожная обстановка Пензы» в мессенджере Viber. На них видно, что в аварию попали автобус 70-го маршрута и легковой автомобиль. Третий вероятный участник столкновения - большегруз-пескотряс.

Столкновение произошло на улице Калинина, у ТЦ «Фортуна». На кадрах также видно, что участок дороги обнесен ограждением. Именно возле него было столкновение.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» также очевидец прислал видеозапись происходящего. Судя по кадрам, возле огороженного участка установлены знаки, обозначающие сужение дороги и ограничивающие скорость движения до 20 км/ч.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. Сведений о пострадавших пока не поступало.