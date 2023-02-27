В Сердобском районе перевернулась иномарка, погибла женщина

Днем в понедельник, 27 февраля, в Сердобском районе случилось смертельное ДТП.
Предварительно установлено, что в 13:30 на 6-м километре дороги Сердобск - Байка 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате машина оказалась в кювете и перевернулась.
Находившаяся в салоне 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.
Водителя и еще одного пассажира доставили в медицинское учреждение с телесными повреждениями.
«На месте работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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