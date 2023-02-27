В Сердобском районе перевернулась иномарка, погибла женщина

27.02.2023 | 15:35

Днем в понедельник, 27 февраля, в Сердобском районе случилось смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что в 13:30 на 6-м километре дороги Сердобск - Байка 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате машина оказалась в кювете и перевернулась.

Находившаяся в салоне 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Водителя и еще одного пассажира доставили в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

«На месте работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.