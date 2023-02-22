В центре Пензы произошло ДТП с пешеходом

Утром в среду, 22 февраля, в многолюдном месте Пензы произошло ДТП, в котором пострадал человек.
Об этом сообщил очевидец в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фото видно, что происшествие случилось на перекрестке улиц Кирова и Суворова.
«Центральный рынок. ДТП с участием пешехода. Время 07:57», - обозначил автор время и место съемки.
На одном из кадров запечатлены несколько женщин, пытающихся помочь лежащему на снегу человеку. На другом - автомобиль скорой помощи и медики.
Насколько серьезны травмы, полученные пешеходом, не сообщается. Официальную информацию в Госавтоинспекции обещали предоставить несколько позже.
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