В центре Пензы произошло ДТП с пешеходом

22.02.2023 | 08:45

Утром в среду, 22 февраля, в многолюдном месте Пензы произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Об этом сообщил очевидец в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фото видно, что происшествие случилось на перекрестке улиц Кирова и Суворова.

«Центральный рынок. ДТП с участием пешехода. Время 07:57», - обозначил автор время и место съемки.

На одном из кадров запечатлены несколько женщин, пытающихся помочь лежащему на снегу человеку. На другом - автомобиль скорой помощи и медики.

Насколько серьезны травмы, полученные пешеходом, не сообщается. Официальную информацию в Госавтоинспекции обещали предоставить несколько позже.