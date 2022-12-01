Стало известно о пострадавшем в аварии на Гагаринском путепроводе

В четверг, 1 декабря, на Гагаринском путепроводе в Пензе столкнулись три легковых автомобиля. В аварии пострадала женщина.
Снимки с места происшествия появились в группе пензенских водителей в соцсети «ВКонтакте». Механические повреждения получили транспортные средства всех участников ДТП. Машины перекрыли две полосы движения.
По предварительным данным, авария произошла в 8:45. Столкнулись Hyundai Solaris с 26-летней женщиной за рулем, Kia Sportage с 25-летней автолюбительницей и Renault Sandero под управлением 45-летнего мужчины.
«В результате происшествия пассажирка автомобиля Renault Sandero, женщина 1981 года рождения, получила травмы», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
Медики оказали помощь пострадавшей на месте. Госпитализация ей не потребовалась.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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