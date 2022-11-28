Под Шемышейкой перевернулась машина, есть пострадавший

28.11.2022 | 11:05

В понедельник, 28 ноября, в Шемышейском районе перевернулся автомобиль. ДТП случилось около 9:00 на 38-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.

Снимок машины, лежащей на крыше на обочине, появился в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». К ликвидации последствий аварии потребовалось привлечь спасателей.

Подробности ДТП сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Участниками аварии стали 50-летний водитель автомобиля ГАЗ и 54-летний, который управлял «Ладой-Вестой».

В столкновении пострадала 50-летняя пассажирка «Весты». Медики доставили ее в больницу.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в Госавтоинспекции.