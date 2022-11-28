Пенсионерка на Lifan попала в ДТП со смертельным исходом

28.11.2022 | 12:55

В Шемышейском районе в результате ДТП погиб пешеход. Инцидент произошел вечером в субботу, 26 ноября.

По предварительным данным, около 19:00 на 19-м километре дороги Кондоль - Шемышейка 68-летняя женщина за рулем автомобиля Lifan сбила 38-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы, и медики госпитализировали его. Позже мужчина скончался в больнице.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

24 ноября аналогичное ДТП случилось в Заречном. Старший инспектор ДПС за рулем Skoda Octavia сбил 55-летнего мужчину, переходившего улицу Литке. Пешехода доставили в медучреждение, где впоследствии он умер.