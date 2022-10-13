На несчастливом перекрестке в Пензе такси попало в ДТП

13.10.2022 | 15:34

В четверг, 13 октября, на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова в Пензе произошло очередное ДТП.

Фото и видео с места событий опубликовали очевидцы в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что столкнулись две иномарки. Один из автомобилей имеет логотип «Яндекс.Такси». Обе машины стоят на улице Куйбышева по направлению к Лермонтова.

На место ДТП прибыли экипаж пожарных и бригада скорой помощи.

Подробности аварии порталу «ПензаИнформ» раскрыли в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 14:40 на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова столкнулись Renault Sandero под управлением 43-летнего водителя и Peugeot с 67-летним водителем.

«36-летний пассажир Renault Sandero доставлен в медучреждение. Будет ли он госпитализирован или отпущен, станет известно позднее», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Этот перекресток давно пользуется дурной славой среди автомобилистов. На нем регулярно происходят аварии. Так, 6 августа Hyundai Creta въехал в столб. Люди не пострадали.

21 августа там же столкнулись ВАЗ-2110 и патрульный автомобиль полиции. Травмы получил четырехлетний ребенок.

27 августа столкнулись ВАЗ-2110 и Kia Ceed, за рулем которого находился 41-летний мужчина. С места ДТП скорая помощь увезла 26-летнюю владелицу «десятки» и ее 65-летнюю пассажирку.

Эти аварии можно было бы объяснить тем, что на перекрестке отсутствовало регулирование: в начале лета на нем появился светофор, который долго не могли подключить к сети. Однако несколько дней назад он заработал, и движение стало регламентироваться запрещающими и разрешающими сигналами.