На несчастливом перекрестке в Пензе такси попало в ДТП

В четверг, 13 октября, на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова в Пензе произошло очередное ДТП.
Фото и видео с места событий опубликовали очевидцы в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что столкнулись две иномарки. Один из автомобилей имеет логотип «Яндекс.Такси». Обе машины стоят на улице Куйбышева по направлению к Лермонтова.
На место ДТП прибыли экипаж пожарных и бригада скорой помощи.
Подробности аварии порталу «ПензаИнформ» раскрыли в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около 14:40 на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова столкнулись Renault Sandero под управлением 43-летнего водителя и Peugeot с 67-летним водителем.
«36-летний пассажир Renault Sandero доставлен в медучреждение. Будет ли он госпитализирован или отпущен, станет известно позднее», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Этот перекресток давно пользуется дурной славой среди автомобилистов. На нем регулярно происходят аварии. Так, 6 августа Hyundai Creta въехал в столб. Люди не пострадали.
21 августа там же столкнулись ВАЗ-2110 и патрульный автомобиль полиции. Травмы получил четырехлетний ребенок.
27 августа столкнулись ВАЗ-2110 и Kia Ceed, за рулем которого находился 41-летний мужчина. С места ДТП скорая помощь увезла 26-летнюю владелицу «десятки» и ее 65-летнюю пассажирку.
Эти аварии можно было бы объяснить тем, что на перекрестке отсутствовало регулирование: в начале лета на нем появился светофор, который долго не могли подключить к сети. Однако несколько дней назад он заработал, и движение стало регламентироваться запрещающими и разрешающими сигналами.
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