В Засечное вызвали спасателей из-за не реагировавшего на звуки ребенка

Происшествия

В Засечное вызвали спасателей из-за не реагировавшего на звуки ребенка
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В Засечном родители 8-летнего ребенка вызвали спасателей из-за того, что он не отзывался на звонки и стук в дверь.

Происшествие случилось на улице Центральной вечером в четверг, 1 октября. Ребенок находился один в квартире, закрытой изнутри.

Обеспокоенные родители позвонили по номеру 112 в 20:15. Спасательные подразделения оперативно прибыли на место и вскрыли дверь.

Оказалось, что ребенок спал, его жизни и здоровью ничто не угрожало, сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

21 сентября на улице Рахманинова в Пензе захлопнулась дверь в квартиру, где находились дети в возрасте 2 и 6 лет. Спасатели забрались внутрь через балкон.

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