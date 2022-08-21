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Происшествия

В Пензе в ДТП с полицейской машиной пострадал ребенок

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В пресс-службе УМВД России по области прокомментировали аварию, которая случилась в воскресенье, 21 августа, на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева в Пензе.

Там около 12:30 столкнулись ВАЗ-2110 и патрульный автомобиль полиции.

Водитель «десятки», женщина 1986 года рождения, нарушила правила, в результате ДТП пострадал ее пассажир, ребенок 2018 года рождения, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в полиции.

Малыша доставили в больницу имени Филатова. Медики оказали ему помощь, госпитализации не потребовалось.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее горожанин прислал в редакцию сетевого издания снимки последствий ДТП. На них видно, что удар пришелся в правый бок «десятки».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Елена262||

Сколько автоледи стало в городе кошмар! а я думал куда из траликов и автобусов все красотки подевались.

Гость||

Если она виновата, почему правая задняя дверь помята?

Гость||

а гаи даже будет виновато всеравно виновных найдут на стороне

Гость||

В Николаевском районе Ульяновской области на трассе М5 две фуры наехали на пассажирский автобус. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, в результате аварии погибли до десяти человек.

Источник сообщил, что еще пять человек серьезно пострадали, медики борются за их жизни.

По данным Telegram-канала 112, погибли 14 пассажиров микроавтобуса из 20.

BAZA передает, что всего в ДТП попали пять автомобилей. Один из водителей фуры скончался. Предположительно, ему стало плохо за рулем или он заснул.

Имя: Гость
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