В Пензе в ДТП с полицейской машиной пострадал ребенок

21.08.2022 | 16:14

В пресс-службе УМВД России по области прокомментировали аварию, которая случилась в воскресенье, 21 августа, на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева в Пензе.

Там около 12:30 столкнулись ВАЗ-2110 и патрульный автомобиль полиции.

Водитель «десятки», женщина 1986 года рождения, нарушила правила, в результате ДТП пострадал ее пассажир, ребенок 2018 года рождения, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в полиции.

Малыша доставили в больницу имени Филатова. Медики оказали ему помощь, госпитализации не потребовалось.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее горожанин прислал в редакцию сетевого издания снимки последствий ДТП. На них видно, что удар пришелся в правый бок «десятки».