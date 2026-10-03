В Сосновоборском районе опрокинулся ВАЗ, 1 человек погиб, 2 пострадали

В Сосновоборском районе компания молодых людей попала в смертельное ДТП. Авария произошла в 1:30 пятницы, 2 октября, на 1-м километре дороги Сосновоборск - Никольск - Шугурово - Русский Качим.

Молодой человек 2003 года рождения не справился с управлением ВАЗ-2112. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Автомобилист и его пассажир 2007 года рождения получили травмы, медики госпитализировали их. Второй пассажир, молодой человек 2005 года рождения, скончался на месте ДТП.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили в ГАИ Пензенской области.

22 сентября в Вадинском районе водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением - машина выехала в кювет и опрокинулась. В аварии погибла пассажирка.