ДТП в Пензе: один человек погиб, второй получил травмы

06.10.2022 | 10:21

Поздним вечером в среду, 5 октября, в пензенском микрорайоне Заря произошла автокатастрофа.

В 23:37 в Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение от диспетчера службы 01 о ДТП на улице Новоселов.

Легковой автомобиль наехал на препятствие и перевернулся. Один человек погиб, второй получил травмы и оказался заблокированным.

«Спасатели деблокировали и извлекли из автомобиля пострадавшего и передали его врачам скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

В причинах и обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Подробная информация ожидается позже.