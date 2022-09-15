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Происшествия

В селе Поселки Кузнецкого района случился второй пожар за двое суток

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В ночь на четверг, 15 сентября, в Кузнецком районе произошел серьезный пожар, уничтоживший несколько строений.

Сигнал о возгорании на улице Зеленой в селе Поселки поступил на пульт дежурного МЧС в 2:10. На борьбу с огнем прибыли 18 человек личного состава, использовалось 6 единиц спецтехники.

Деревянный дом площадью 98 кв. м выгорел внутри и лишился кровли. Кроме того, огнем уничтожены срубовая баня площадью 12 кв. м, надворная постройка (60 кв. м) и гараж (21 кв. м).

«Пострадавших нет. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Это второй пожар в Поселках за последние дни. В ночь на 13 сентября здесь сгорел кирпичный садовый домик площадью 60 кв. м и деревянная надворная постройка площадью 20 кв. м. Погиб хозяин 1948 года рождения. Обстоятельства его смерти устанавливают следователи.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области просит всех граждан соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с отопительными и электронагревательными приборами. Берегите свою жизнь и имущество от огня!» - призывают специалисты жителей региона.

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Источник — фото pixabay.com
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