Происшествия

В Пензе на пожар в бизнес-центре съехались 36 спасателей

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В среду, 31 августа, в центральной части Пензы случился пожар. Сигнал о нем поступил в главное региональное управление МЧС России в 10:25.

В бизнес-центре «Волга», расположенном на Московской, 56/М. Горького, 34, загорелся потолок.

На место приехали 36 спасателей на 9 спецавтомобилях. Ликвидировать огонь удалось подручными средствами.

«Площадь возгорания составила 1 кв. м», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Никто из людей не пострадал, эвакуировать работников и посетителей не пришлось.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Петух туда прилетел

Гость||

почему так много спасателей и техники? чей бизнес-центр? к простым в частный сектор никто не едет

Гость||

вот куда бюджетные средства расходуются. налицо нецелевое расходование бюджетных средств. какая необходимость была приезжать на 9 спецмашинах? если очаг возгорания 1 кв м? избы у людей горят, приезжали бы таким составом тушить в 9 машин и 36 человек

Гость||

Посмотреть бы, как 36 человек на 9 машинах тушили ОДИН квадратный метр.

Гость||

Дурачок какой то пишет


Имя: Гость
Комментарий:

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