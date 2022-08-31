В Пензе на пожар в бизнес-центре съехались 36 спасателей

В среду, 31 августа, в центральной части Пензы случился пожар. Сигнал о нем поступил в главное региональное управление МЧС России в 10:25.
В бизнес-центре «Волга», расположенном на Московской, 56/М. Горького, 34, загорелся потолок.
На место приехали 36 спасателей на 9 спецавтомобилях. Ликвидировать огонь удалось подручными средствами.
«Площадь возгорания составила 1 кв. м», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области.
Никто из людей не пострадал, эвакуировать работников и посетителей не пришлось.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀
Петух туда прилетел