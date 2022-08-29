В Терновке пожилая пассажирка получила травмы в автобусе

Днем в воскресенье, 28 августа, в пензенской Терновке случилось ДТП с участием общественного транспорта.
Предварительно установлено, что в 14:40 на улице Терновского, в районе ТЦ «Куб», 27-летний водитель автобуса марки МАЗ допустил резкое движение, от которого находившаяся в салоне пассажирка упала.
«Женщина 1955 года рождения получила травмы. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В аналогичной ситуации другая пассажирка сумела добиться компенсации вреда от владельца транспортного средства. Летом 2019 года она упала в автобусе на улице Славы, получив кровоподтеки лица, головы и ягодичной области.
По решению суда с индивидуального предпринимателя в пользу пензячки взыскали 15 616 рублей.
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Если МАЗ значит 130 маршрут , привет от Дилижанса.