В Терновке пожилая пассажирка получила травмы в автобусе

29.08.2022 | 17:03

Днем в воскресенье, 28 августа, в пензенской Терновке случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Предварительно установлено, что в 14:40 на улице Терновского, в районе ТЦ «Куб», 27-летний водитель автобуса марки МАЗ допустил резкое движение, от которого находившаяся в салоне пассажирка упала.

«Женщина 1955 года рождения получила травмы. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В аналогичной ситуации другая пассажирка сумела добиться компенсации вреда от владельца транспортного средства. Летом 2019 года она упала в автобусе на улице Славы, получив кровоподтеки лица, головы и ягодичной области.

По решению суда с индивидуального предпринимателя в пользу пензячки взыскали 15 616 рублей.