Влетело в лоб: на ул. Суворова такси столкнулось с автобусом № 54

В среду, 24 августа, на улице Суворова случилось ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 54.
Информация об аварии появилась в чате водителей в мессенджере Viber.
ЧП случилось у ТЦ «Красные холмы» около 16:45.
По словам очевидцев, такси «вылетело в лоб автобусу». После удара таксомотор развернуло поперек проезжей части, передняя часть машины искорежена. Автобус перекрыл обе полосы движения, что затруднило проезд.
«Суворова стоит плотно и надолго. Все службы тут», - написали участники чата.
Пока официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли в аварии люди, неизвестно.
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penzainform.ru писал(a):Хорошо не с троллейбусом № 7 который нагло дублируется автобусом № 54.