Влетело в лоб: на ул. Суворова такси столкнулось с автобусом № 54

24.08.2022 | 17:31

В среду, 24 августа, на улице Суворова случилось ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 54.

Информация об аварии появилась в чате водителей в мессенджере Viber.

ЧП случилось у ТЦ «Красные холмы» около 16:45.

По словам очевидцев, такси «вылетело в лоб автобусу». После удара таксомотор развернуло поперек проезжей части, передняя часть машины искорежена. Автобус перекрыл обе полосы движения, что затруднило проезд.

«Суворова стоит плотно и надолго. Все службы тут», - написали участники чата.

Пока официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли в аварии люди, неизвестно.