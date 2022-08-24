Происшествия

Влетело в лоб: на ул. Суворова такси столкнулось с автобусом № 54

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В среду, 24 августа, на улице Суворова случилось ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 54.

Информация об аварии появилась в чате водителей в мессенджере Viber.

ЧП случилось у ТЦ «Красные холмы» около 16:45.

По словам очевидцев, такси «вылетело в лоб автобусу». После удара таксомотор развернуло поперек проезжей части, передняя часть машины искорежена. Автобус перекрыл обе полосы движения, что затруднило проезд.

«Суворова стоит плотно и надолго. Все службы тут», - написали участники чата.

Пока официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли в аварии люди, неизвестно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среду, 24 августа, на улице Суворова случилось ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 54.
Хорошо не с троллейбусом № 7 который нагло дублируется автобусом № 54.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Информация об аварии появилась в чате водителей в мессенджере Viber.
Опять реклама ЛГБТ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам очевидцев, такси «вылетело в лоб автобусу». После удара таксомотор развернуло поперек проезжей части, передняя часть машины искорежена. Автобус перекрыл обе полосы движения, что затруднило проезд.
Это шедевр. Зло столкнулось со злом. Водила против водилы. И эти бомбилы хотят 800 рублей от аэропорта до центра: ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

Гость писал(a):

Это шедевр. Зло столкнулось со злом. Водила против водилы. И эти бомбилы хотят 800 рублей от аэропорта до центр
Вы правы, водила с бомбилой боднулись.

Имя: Гость
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