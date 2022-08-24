Происшествия

В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП на улице Суворова

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В региональном управлении ГИБДД обнародовали первую официальную информацию о ДТП, случившемся в центре Пензы в среду, 24 августа.

«По предварительным данным, в 16:50 на улице Суворова, 92, произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Volkswagen Polo под управлением мужчины 1996 года рождения и автобуса, за рулем которого находился водитель 1978 года рождения», - уточнили в ГИБДД.

В результате пострадали три человека. Водитель иномарки и два его пассажира (33-летняя женщина и подросток 2008 года рождения) были доставлены в больницу. Потребуется ли им госпитализация, неизвестно.

В ГИБДД подчеркнули, что количество пострадавших может измениться, если кто-то еще обратится за медицинской помощью.

По факту ДТП начата проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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Источник — Фото t.me/sova_penza58
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Гость||

Таксист насмотрелся сериалов такси и решил что и он так шможет, но походу не шмог

Гость||

таксист гастарбайтер?

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