В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП на улице Суворова

В региональном управлении ГИБДД обнародовали первую официальную информацию о ДТП, случившемся в центре Пензы в среду, 24 августа.
«По предварительным данным, в 16:50 на улице Суворова, 92, произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Volkswagen Polo под управлением мужчины 1996 года рождения и автобуса, за рулем которого находился водитель 1978 года рождения», - уточнили в ГИБДД.
В результате пострадали три человека. Водитель иномарки и два его пассажира (33-летняя женщина и подросток 2008 года рождения) были доставлены в больницу. Потребуется ли им госпитализация, неизвестно.
В ГИБДД подчеркнули, что количество пострадавших может измениться, если кто-то еще обратится за медицинской помощью.
По факту ДТП начата проверка, устанавливаются все обстоятельства.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Таксист насмотрелся сериалов такси и решил что и он так шможет, но походу не шмог