На Пролетарской улице в Пензе сбили пешехода

Утром в среду, 24 августа, в Пензе случилась авария, в которой пострадал человек. Об этом очевидец сообщил в местном водительском сообществе во «ВКонтакте».
«Пролетарская, сбили пешехода. Время 8:26», - уточнил интернет-пользователь.
Он выложил фото с места ДТП. На снимке - нерегулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Пролетарской и Дзержинского. На асфальте лежит человек (предположительно, женщина), стоит иномарка.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что авария случилась около дома № 39 на Пролетарской. 69-летний водитель Hyundai Solaris сбил 41-летнюю женщину. Она получила травмы и была доставлена в больницу.
16 августа похожий инцидент произошел на улице Пугачева. Водитель автомобиля Renault сбил женщину на нерегулируемом переходе. Травмы оказались незначительными - она упала на асфальт, но вскоре продолжила движение.
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