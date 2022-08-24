На Пролетарской улице в Пензе сбили пешехода

24.08.2022 | 09:14

Утром в среду, 24 августа, в Пензе случилась авария, в которой пострадал человек. Об этом очевидец сообщил в местном водительском сообществе во «ВКонтакте».

«Пролетарская, сбили пешехода. Время 8:26», - уточнил интернет-пользователь.

Он выложил фото с места ДТП. На снимке - нерегулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Пролетарской и Дзержинского. На асфальте лежит человек (предположительно, женщина), стоит иномарка.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что авария случилась около дома № 39 на Пролетарской. 69-летний водитель Hyundai Solaris сбил 41-летнюю женщину. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

16 августа похожий инцидент произошел на улице Пугачева. Водитель автомобиля Renault сбил женщину на нерегулируемом переходе. Травмы оказались незначительными - она упала на асфальт, но вскоре продолжила движение.