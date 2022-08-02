При ночном пожаре на улице Красноармейской пострадал мужчина

В ночь на вторник, 2 августа, на улице Красноармейской, 119, в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по области в 0:33.
Как выяснилось, на первом этаже двухэтажного кирпичного дома (240 кв. м) выгорела кухня на площади 20 кв. м.
В результате пожара пострадал мужчина 1977 года рождения.
«На тушение привлекалось 5 единиц техники и 25 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе управления.
В настоящее время в рамках проверки устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
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