При ночном пожаре на улице Красноармейской пострадал мужчина

02.08.2022 | 09:54

В ночь на вторник, 2 августа, на улице Красноармейской, 119, в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по области в 0:33.

Как выяснилось, на первом этаже двухэтажного кирпичного дома (240 кв. м) выгорела кухня на площади 20 кв. м.

В результате пожара пострадал мужчина 1977 года рождения.

«На тушение привлекалось 5 единиц техники и 25 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе управления.

В настоящее время в рамках проверки устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.