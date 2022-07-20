Происшествия

Успели спасти: пензячка поблагодарила пожарных за оперативность

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Хозяевам квартир в доме на Огородной улице повезло оказаться в тот момент за его пределами. В полдень здание заполыхало огнем, который уничтожил чердачные помещения общей площадью 150 квадратных метров. О возгорании в службы сообщили соседи.

«Мы сначала ничего не видели. Нам сосед звонит: «Мы тут горим на улице!» Мы вышли - здесь уже пожарные все на месте», - рассказала местная жительница.

«Благодаря грамотно выбранному решающему направлению тушения пожара в кратчайшие сроки было организовано тушение данного пожара, подвоз воды и не допущено распространение огня на соседние жилые строения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Из-за плотной застройки в этом районе огонь мог бы легко перекинуться на ближайшие дома. Для ликвидации возгорания привлекли 37 спасателей и 7 единиц техники.

«Спасибо большое за оперативность! Успели спасти нашу квартиру. Сегодня у папы день рождения, вот бы был подарок ему. Очень оперативно сработали», - отметила хозяйка квартиры № 1 Светлана Пивкина.

Причины пожара выяснят позже. Обошлось без человеческих жертв, но пострадали питомцы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

И снова петух ошибок не прощает1

Гость||

Опять петух разбушевался!

Гость||

ну какая "пензячка"????? вы же сами пензенцы! или, таки, пензюки?? запомните - П Е Н З Е Н К А!!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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