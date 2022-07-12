Происшествия

С начала купального сезона погибли 10 человек, среди них 3 подростка

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С начала купального сезона в Пензенской области на воде погибли 10 человек, в том числе три подростка. Об этом первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Алексей Рыжов сообщил во время брифинга во вторник, 12 июля.

География трагедий оказалась такой: по три смертельных случая произошло в Пензе и Пензенском районе (утонуло в том числе по одному подростку), 2 - в Городищенском (1 подросток), по 1 - в Колышлейском и Башмаковском.

«По аналогичному периоду прошлого года было 13 человек, но купальный сезон еще продолжается. Среди них несовершеннолетних не было. К сожалению, статистика в этом году у нас более печальная», - констатировал Алексей Рыжов.

Он подчеркнул, что расследование обстоятельств смерти подростков находится на особом контроле.

Заместитель руководителя Сергей Петрунин отметил, что юноши (16 и 17 лет) и девушка (14 лет), которые погибли, практически не умели плавать.

«В основном люди гибнут в местах, не предназначенных для купания, которых порядка 80. Усугубляет дело то, что зачастую граждане находятся в состоянии алкогольного опьянения», - уточнил Петрунин.

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