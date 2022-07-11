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Происшествия

В селе Болотниково Лунинского района жилой дом разнесло на части

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Даже крупные бревна разметало по округе на десятки метров, отдельные части, как шрапнель, повредили крышу и стену соседних зданий. В селе Болотниково Лунинского района в жилом доме (по предварительной версии, из-за утечки газа) произошел взрыв. Под завалами не сразу нашли хозяйку разрушенного строения. Она чудом осталась жива, рассказывает ее родственница.

«Как бомба. Я никогда такого не слышала. Я жила в Польше, и мне было 8 лет - война началась. Но такого я не слышала», - отметила родственница пострадавшей Нина Соловьева.

«Дочь плачет - там мама где-то должна быть. Копать начали, пилили сучкорезкой, разбирали и ее оттуда достали. Она под капельницей», - сообщил житель с. Болотниково Алексей Карасев.

Глава местной администрации осмотрела место происшествия. Говорит, что хозяйка 1940 года рождения была на хорошем счету, к ней регулярно приходили с проверками. Якобы претензий комиссия не выдвигала. Тем не менее крепкий дом разнесло.

Сотрудники компании - поставщика газа пока от комментариев отказываются, ссылаясь на то, что расследование еще идет. Они лишь говорят, что последний раз проверка оборудования в доме проводилась в октябре прошлого года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Хлопок?

Гость||

Всхрюк?

Гость||

Хаймерс?

Гость||

Бах !

Гость||

Газовщики только деньги собирают, а на деле бесполезные пустышки. За каждый чих - доплачивай.

Имя: Гость
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