В селе Болотниково Лунинского района жилой дом разнесло на части

11.07.2022 | 18:58

Даже крупные бревна разметало по округе на десятки метров, отдельные части, как шрапнель, повредили крышу и стену соседних зданий. В селе Болотниково Лунинского района в жилом доме (по предварительной версии, из-за утечки газа) произошел взрыв. Под завалами не сразу нашли хозяйку разрушенного строения. Она чудом осталась жива, рассказывает ее родственница.

«Как бомба. Я никогда такого не слышала. Я жила в Польше, и мне было 8 лет - война началась. Но такого я не слышала», - отметила родственница пострадавшей Нина Соловьева.

«Дочь плачет - там мама где-то должна быть. Копать начали, пилили сучкорезкой, разбирали и ее оттуда достали. Она под капельницей», - сообщил житель с. Болотниково Алексей Карасев.

Глава местной администрации осмотрела место происшествия. Говорит, что хозяйка 1940 года рождения была на хорошем счету, к ней регулярно приходили с проверками. Якобы претензий комиссия не выдвигала. Тем не менее крепкий дом разнесло.

Сотрудники компании - поставщика газа пока от комментариев отказываются, ссылаясь на то, что расследование еще идет. Они лишь говорят, что последний раз проверка оборудования в доме проводилась в октябре прошлого года.