В Сети появилось видео момента ДТП в Мокшанском районе

16.04.2022 | 13:40

В группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появилась видеофиксация ДТП в Мокшанском районе.

На кадрах видно, как черный легковой автомобиль, с большой скоростью двигаясь по дороге, цепляет левым колесом бордюр. Машина пытается уйти вправо, но ее разворачивает в левую сторону.

Автомобиль врезается в отбойник, а затем еще дважды поворачивается против часовой стрелки и перегораживает проезжую часть.

Автор видео указал, что запись сделана в пятницу, 15 апреля, под Рамзаем.

По всей видимости, люди, находившиеся в машине, не пострадали. В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru сообщили, что информация о ДТП в дежурную часть не поступала.