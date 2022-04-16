В Сети появилось видео момента ДТП в Мокшанском районе

В группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появилась видеофиксация ДТП в Мокшанском районе.
На кадрах видно, как черный легковой автомобиль, с большой скоростью двигаясь по дороге, цепляет левым колесом бордюр. Машина пытается уйти вправо, но ее разворачивает в левую сторону.
Автомобиль врезается в отбойник, а затем еще дважды поворачивается против часовой стрелки и перегораживает проезжую часть.
Автор видео указал, что запись сделана в пятницу, 15 апреля, под Рамзаем.
По всей видимости, люди, находившиеся в машине, не пострадали. В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru сообщили, что информация о ДТП в дежурную часть не поступала.
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Бордюры?на трассе?ну знаете ли.