В Пачелмском районе пенсионер погиб после опрокидывания ВАЗа

12.04.2022 | 10:55

В понедельник, 11 апреля, в Пачелмском районе дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь человека.

Предварительно установлено, что в 15:45 на 46-м километре трассы Каменка - Пачелма 75-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

«В результате происшествия мужчина скончался от телесных повреждений в медицинском учреждении», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.