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Происшествия

В Пачелмском районе пенсионер погиб после опрокидывания ВАЗа

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В понедельник, 11 апреля, в Пачелмском районе дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь человека.

Предварительно установлено, что в 15:45 на 46-м километре трассы Каменка - Пачелма 75-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

«В результате происшествия мужчина скончался от телесных повреждений в медицинском учреждении», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

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Гость||

Дачники - подснежники открывают сезон

Гость||

придавило мужика, походу кишки вылезли

Гость||

penzainform.ru писал(a):

75-летний водитель
Как он комиссию то прошел?

Гость||

В 75 рулить Калиной?

Гость||

Гость писал(a):

В 75 рулить Калиной?
Странно. Обычно к 75 годам люди уже на Роллс-Ройсах ездят. на калинах школота начинает

Гость||

Самоликвидация бывает

Имя: Гость
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