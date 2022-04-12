В Пачелмском районе пенсионер погиб после опрокидывания ВАЗа

В понедельник, 11 апреля, в Пачелмском районе дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь человека.
Предварительно установлено, что в 15:45 на 46-м километре трассы Каменка - Пачелма 75-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.
«В результате происшествия мужчина скончался от телесных повреждений в медицинском учреждении», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
По факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.
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