Происшествия

На улице Рахманинова в ДТП пострадала 11-летняя девочка

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В ДТП на улице Рахманинова пострадал ребенок. Происшествие случилось около 17:00. Мужчина 1977 года рождения, управлявший автомобилем «Лада-Гранта», не заметил на дороге 11-летнюю девочку или не успел среагировать на ее появление на проезжей части. К счастью, госпитализация ребенку не потребовалась. Причины аварии станут ясны по окончании следственной проверки.

«Уважаемые водители! Просим вас быть особенно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в зимний период времени обзор может быть ограничен снежными валами. Также люди, переходящие дорогу, могут поскользнуться и упасть, что может привести к дорожному происшествию. Поэтому, приближаясь к пешеходным переходам, местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума», - предупредил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Андрей Маркин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Значица так. Вся улица Рахманинова по обочинам обсыпана сугробами, которые никуда не убираются. Пешехода совершенно не видно за сугробами, соответственно, подъезжая к переходу, водитель из-за двухметрового сугроба не видит намеревающегося пересекать проезжую часть пешехода, особенно, малорослого ребенка. Каждый день там езжу, сбавляю перед переходами скорость практически до 5 км/ч, что неоднократно сохраняло здоровье пешеходам и нервы мне. Обочина на ул. Рахманинова очень опасная, считаю, что сугробы вдоль проезжей части на этой улице представляют угрозу пешеходам.

Гость||

18.48, надо же - адекватный камент.

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