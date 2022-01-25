На улице Рахманинова в ДТП пострадала 11-летняя девочка

25.01.2022 | 18:29

В ДТП на улице Рахманинова пострадал ребенок. Происшествие случилось около 17:00. Мужчина 1977 года рождения, управлявший автомобилем «Лада-Гранта», не заметил на дороге 11-летнюю девочку или не успел среагировать на ее появление на проезжей части. К счастью, госпитализация ребенку не потребовалась. Причины аварии станут ясны по окончании следственной проверки.

«Уважаемые водители! Просим вас быть особенно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в зимний период времени обзор может быть ограничен снежными валами. Также люди, переходящие дорогу, могут поскользнуться и упасть, что может привести к дорожному происшествию. Поэтому, приближаясь к пешеходным переходам, местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума», - предупредил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Андрей Маркин.