Происшествия

На перекрестке в центре Пензы такси попало в ДТП

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Днем во вторник, 4 января, в центре Пензы случилась авария с участием такси.

Фото с места происшествия очевидец опубликовал в соцсети «ВКонтакте». «ДТП. Пушкина/Володарского. Время 12:15», - указал он время и место.

На кадрах видно, что светлый Volkswagen въехал в правую заднюю дверцу черного автомобиля марки Datsun с символикой «Яндекс.Такси». Авария произошла на перекрестке, оборудованном светофором.

Судя по всему, люди в ДТП не пострадали, а вот машины получили механические повреждения.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Петух разбушевался

Гость||

Дороги хорошие,все очищено и посыпано,но водителям все время что-то мешает,то дождь,то снег,то солнце ярко светит.Может пора выдавать права только тем кто действительно умеет рулить и знает и соблюдает правила.Например при выдаче прав устанавливать испытательный срок в два года.Если за эти два года три штрафа,на передачу,а если ДТП,то совсем права не выдавать

Гость||

Вот они удивились!

Гость||

10 лет стажа за рулем, и вот опять...

Имя: Гость
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