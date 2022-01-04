На перекрестке в центре Пензы такси попало в ДТП

Днем во вторник, 4 января, в центре Пензы случилась авария с участием такси.
Фото с места происшествия очевидец опубликовал в соцсети «ВКонтакте». «ДТП. Пушкина/Володарского. Время 12:15», - указал он время и место.
На кадрах видно, что светлый Volkswagen въехал в правую заднюю дверцу черного автомобиля марки Datsun с символикой «Яндекс.Такси». Авария произошла на перекрестке, оборудованном светофором.
Судя по всему, люди в ДТП не пострадали, а вот машины получили механические повреждения.
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