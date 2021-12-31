Происшествия

ВАЗ превратился в груду металла после ДТП на ул. Строителей

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Серьезная авария произошла в Пензе в четверг, 30 декабря. На улице Строителей столкнулись автомобиль ВАЗ и грузовая «Газель». Фото и видео с места ДТП опубликовали в городском водительском сообществе во «Вконтакте».

«Время 20:00», - указал очевидец.

На кадрах видно, что после столкновения ВАЗ превратился в груду металла. У грузовика оказалась поврежденной передняя часть. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, специалисты пожарно-спасательного центра, скорой помощи и ГИБДД.

По словам очевидцев, в салоне легковой машины находился только водитель. Чтобы достать его, потребовалось резать конструкцию. Насколько тяжело мужчина пострадал, не сообщается.

Сотрудники ГИБДД должны провести проверку по факту случившегося. Официальной информации от ведомства пока не поступало.

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Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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