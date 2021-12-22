Появились кадры с места жесткого ДТП в Малосердобинском районе

Один человек погиб и еще четверо получили тяжелые травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на территории Пензенской области. На участке трассы Нижний Новгород - Саратов в Малосердобинском районе столкнулись сразу четыре автомобиля - грузовики и легковые машины.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2112 от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель автомобиля Mercedes-Benz получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель и пассажир автомобиля ГАЗ-2834, мужчина 1982 года рождения, а также пассажир автомобиля ГАЗ-3302, женщина 1976 года рождения, также получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Сотрудники ГИБДД устанавливают, что стало причиной трагедии и привело к смертельной аварии.
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Как обычно Магнитовские фуры((((