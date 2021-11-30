Происшествия

В Пензе на улице Аустрина вновь произошло трагическое ДТП

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В понедельник, 29 ноября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Фото с места ДТП появилось в социальной сети «ВКонтакте». В посте говорилось о том, что на пешеходном переходе сбили женщину, однако в УГИБДД УМВД России по Пензенской области информацию уточнили.

В 19:40 напротив дома № 63 на улице Аустрина 41-летний мужчина, управлявший Chevrolet Cruze, сбил своего ровесника. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего пешехода в больницу, но там он скончался от полученных травм.

В этот же день в Пензенской области было зарегистрировано еще два ДТП с участием пешеходов. Большинство наездов происходит в темноте: водитель не всегда успевает вовремя заметить на дороге человека в темной одежде и затормозить. А многие пешеходы не понимают этого и пересекают проезжую часть так же, как днем.

Например, около 20:00 8 ноября на той же улице 52-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил 46-летнюю женщину. По словам очевидцев, это произошло на зебре. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов пересекать проезжую часть только по переходу, носить светлую верхнюю одежду и использовать световозвращающие элементы. В свою очередь водители, приближаясь к пешеходному переходу, должны снижать скорость и быть предельно внимательными.

«В текущем году в Пензенской области зарегистрировано 294 наезда на пешехода, в результате которых погибло 26 человек и 296 получили ранения различной степени тяжести. Всего в темное время суток зарегистрировано 410 происшествий, в которых 53 человека погибли и 583 получили ранения», - привели печальную статистику в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Синий петух бушует.

Гость||

Дело не в темной одежде, а в отвратительном освещении пешеходных переходов. Поставят экономки и довольны. Во дворах темень под фонарем.

Гость||

темень под

Так и езжай 40км раз нихрена не видно.....

Гость||

Не лезьте в такую погоду по переходу, типа вас пропустят, убедитесь, что вас пропускают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов пересекать проезжую часть только по переходу, носить светлую верхнюю одежду и использовать световозвращающие элементы.
Вот истина

Гость||

Гость писал(a):

Не лезьте в такую погоду по переходу, типа вас пропустят, убедитесь, что вас пропускают.
А в ГИБДД говорят, что все что угодно делать можем, водителям отвечать.

Гость||

Гость писал(a):

А в ГИБДД говорят, что все что угодно делать можем, водителям отвечать.
Что хотел сказать то?

Гость||

Гость писал(a):

А в ГИБДД говорят, что все что угодно делать можем, водителям отвечать.

Что хотел сказать то?

Он сказал, что выпрыгнут перед тобой, и делай что хочешь.

Гость||

В данном случае, с выпрыгиванием, исход у пешехода будет только один. не очень веселый.

Гость||

Все очевидно, неправильная организация дорожного движения!

Гость||

водитель всегда виноват

Гость||

Гость писал(a):

Все очевидно, неправильная организация дорожного движения!
А как правильно? За руку переводить, останавливая?

Гость||

Гость писал(a):

Пора в городе вводить допустимую скорость 20 км.в ч.и штрафовать,и штрафовать
Так тебя в темноте если не увидят и переедут на 20 км в ч, тоже мало не покажется. Так что вообще запретить любой транспорт.

Имя: Гость
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