В Пензе на улице Аустрина вновь произошло трагическое ДТП

30.11.2021 | 11:20

В понедельник, 29 ноября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Фото с места ДТП появилось в социальной сети «ВКонтакте». В посте говорилось о том, что на пешеходном переходе сбили женщину, однако в УГИБДД УМВД России по Пензенской области информацию уточнили.

В 19:40 напротив дома № 63 на улице Аустрина 41-летний мужчина, управлявший Chevrolet Cruze, сбил своего ровесника. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего пешехода в больницу, но там он скончался от полученных травм.

В этот же день в Пензенской области было зарегистрировано еще два ДТП с участием пешеходов. Большинство наездов происходит в темноте: водитель не всегда успевает вовремя заметить на дороге человека в темной одежде и затормозить. А многие пешеходы не понимают этого и пересекают проезжую часть так же, как днем.

Например, около 20:00 8 ноября на той же улице 52-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил 46-летнюю женщину. По словам очевидцев, это произошло на зебре. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов пересекать проезжую часть только по переходу, носить светлую верхнюю одежду и использовать световозвращающие элементы. В свою очередь водители, приближаясь к пешеходному переходу, должны снижать скорость и быть предельно внимательными.

«В текущем году в Пензенской области зарегистрировано 294 наезда на пешехода, в результате которых погибло 26 человек и 296 получили ранения различной степени тяжести. Всего в темное время суток зарегистрировано 410 происшествий, в которых 53 человека погибли и 583 получили ранения», - привели печальную статистику в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.