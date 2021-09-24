Происшествия

В Пензенской области под колесами иномарки погиб 35-летний мужчина

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Жизнь 35-летнего мужчины оборвалась на 371-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов. Он погиб под колесами иномарки. Трагедия случилась рано утром, в 6:40.

«Водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Саратова в направлении Нижнего Новгорода, допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход, мужчина 1986 года рождения, от полученных травм скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Почему водитель не заметил человека на дороге или не успел среагировать на его появление, выясняют следователи, как и все прочие обстоятельства произошедшего на трассе. По факту этого ДТП со смертельным исходом проводится проверка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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