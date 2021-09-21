В Пензенской области нашли второго мужчину из затонувшего УАЗа

21.09.2021 | 08:52

В Пензенской области обнаружили второго мужчину, пропавшего 11 сентября. Как и первый, он был найден погибшим. Об этом сообщили представители регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» вечером в понедельник, 20-го числа.

«Найдены. Погибли. Соболезнования родным и близким», - написал администратор группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Пензенской области» во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что 31-летний и 37-летний мужчины 11 сентября уехали из поселка Десятая Артель Бессоновского района. Назад они не вернулись и были объявлены в розыск.

17-го числа со дна карьера в Ухтинке подняли автомобиль УАЗ Hunter камуфляжной расцветки (именно на нем передвигались пропавшие). Тогда же в воде обнаружили тело старшего из пропавших мужчин.

Что стало причиной гибели, не уточняется. Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов пока не поступало.