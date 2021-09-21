Происшествия

В Пензенской области нашли второго мужчину из затонувшего УАЗа

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В Пензенской области обнаружили второго мужчину, пропавшего 11 сентября. Как и первый, он был найден погибшим. Об этом сообщили представители регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» вечером в понедельник, 20-го числа.

«Найдены. Погибли. Соболезнования родным и близким», - написал администратор группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Пензенской области» во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что 31-летний и 37-летний мужчины 11 сентября уехали из поселка Десятая Артель Бессоновского района. Назад они не вернулись и были объявлены в розыск.

17-го числа со дна карьера в Ухтинке подняли автомобиль УАЗ Hunter камуфляжной расцветки (именно на нем передвигались пропавшие). Тогда же в воде обнаружили тело старшего из пропавших мужчин.

Что стало причиной гибели, не уточняется. Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов пока не поступало.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Странно как-то. Машина, как я понял, нашли затопленной. Два трупа. Не в одном месте. Один другого что ли убил, а потом покончил с собой? Или маньяк завелся?

Гость||

Соболезную семьям погибших!

Гость||

Раки утащили

Имя: Гость
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